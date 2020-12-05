أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا اليوم السبت بإيقاف برنامج ” صبايا الخير ” المذاع على قناة النهار الفضائية المصرية والذي تقدمه الإعلامية ” ريهام سعيد ” .

وذلك على خلفية حلقة ” صيد الثعالب ” التي ظهرت فيها ريهام سعيد هي وفريق عمل البرنامج ممسكين بثعلب صحراوي حي .. وهو الأمر الذي أثار موجة من الغضب والانتقادات نحوها على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب المتابعين الذين اتهموها بعدم مراعاة حقوق الحيوان وتعذيبها لهم .

وأشار المجلس الأعلى للإعلام أن قرار إيقاف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار بعد صدور العديد من الشكاوى ضدها .

وكانت قناة النهار قد أصدرت بيانا للاعتذار عن عرض هذه الحلقة موضحة أنه تم حذفها من كل المنصات .