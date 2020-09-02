خرج الملحن المصري ” صلاح الشرنوبي ” بتصريحات صحفية له كشف من خلالها عن كواليس عودة الفنانة المصرية ” نجاة الصغيرة ” للغناء في عمل فني يجمعهما بعد غياب لسنوات طويلة .

وقال صلاح الشرنوبي إنه يتم التحضير الآن لأغنية وطنية وعقدوا عدة جلسات عمل للانتهاء من التحضيرات .

كما أكد على أن الأغنية لن تطرح في احتفالات شهر أكتوبر المقبل بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر كما تم تداوله على مواقع التاصل الإجتماعي .

وأشار إلى أن نجاة الصغيرة تحرص على أن تكون الأغنية مناسبة لمشوارها وتاريخها الفني الكبير .

وعن الأغنية أوضح إنها من ألحانه وكلمات صفوت زينهم وتوزيع محمد صلاح الشرنوبي ويحيى الموجي .