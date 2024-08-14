عثرت الاجهزة الامنية اللنبانية على خمس جثث داخل منزل لآل الفتى في بلدة كفرشيما – قضاء بعيدا، يعيش فيه الشقيقان (إ.) و(ك.) ووالدتهما (س. س.) في واقعة تشبه قصص افلام الرعب.



وبحسب ما ذكرت وسائل اعلام لبنانية فأن الجثث تعود لوالدهما (ح.) وشقيقيهما (ب.) و(خ.) وجدهما (خ.) وجدتهما (م.)، مع الاشارة إلى أن «الشقيقين مريضان عقلياً ويُقدمان على أذية جيرانهما في المنطقة، وهذا سبب عدم دفنهما للموتى».

ويبدو انه تم العثور على الجثث بالصدفة حيث ان الاجهزة الامنية داهمت المنزل بعد بلاغات عن قيام الشقيقين بسرقة بكابلات الكهرباء في المنطقة ليتم عندها العثور على غرفة اسفل المنزل وبداخلها الخمس جثث.

ووفقاً للمصادر، كانت الوالدة (س. س.) داخل المنزل خلال المداهمة، فيما لا يزال الشقيقان متوارييْن عن الأنظار. ولفتت المصادر إلى أن «المنزل مُجهّز بنظام مراقبة، وتمّ سحب تسجيلات الكاميرات (DVR)، وباشرت قوى الأمن الداخلي التحقيق في الحادثة».