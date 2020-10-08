نشرت الفنانة اللبنانية ” ماغي بو غصن ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أعربت من خلالها عن غضبها من سوء الأوضاع التي تمر بها لبنان بالوقت الحالي منتقدة المسئولين عن ما تسببوا به في وصول الشعب اللبناني لهذه الحالة من الإنهيار .
فكتبت في تغريدتها قائلة : ” كل الشعب اللبناني يلي بتلبقلو الحياة منهار ومريض والأدوية يلي الكل بحاجة إلها مقطوعة لاء وعم تتهرب كمان ” .
وتابعت ماغي بو غصن : ” ولَك الله لا يوفقكن لا دنيا ولا آخرة كل حدا عِمِل وعم يعمل ورح يضل يعمل فينا هيك .. إنتوا أصنام ما بتحسوا ” .