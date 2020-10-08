نشرت الفنانة اللبنانية ” ماغي بو غصن ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أعربت من خلالها عن غضبها من سوء الأوضاع التي تمر بها لبنان بالوقت الحالي منتقدة المسئولين عن ما تسببوا به في وصول الشعب اللبناني لهذه الحالة من الإنهيار .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” كل الشعب اللبناني يلي بتلبقلو الحياة منهار ومريض والأدوية يلي الكل بحاجة إلها مقطوعة لاء وعم تتهرب كمان ” .

وتابعت ماغي بو غصن : ” ولَك الله لا يوفقكن لا دنيا ولا آخرة كل حدا عِمِل وعم يعمل ورح يضل يعمل فينا هيك .. إنتوا أصنام ما بتحسوا ” .

كل الشعب اللبناني يلي بتلبقلو الحياة منهاااار…ومريض…والادوية يلي الكل بحاجة الها مقطوعة.. لاء وعم تتهرب كمان. ولَك الله لا يوفقكن لا دنيا ولا آخرة كل حدا عِمِل..وعم يعمل ورح يضل يعمل فينا هيك. انتو اصنام ما بتحسوا — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) October 6, 2020