نشرت الفنانة اللبنانية ” ماغي بو غصن ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” للتعليق على الحريق الذي نشب بمنطقة السوق الحرة في مرفأ بيروت منذ قليل .

وجاءت تلك التغريدة ردا على مقطع الفيديو الذي نشرته الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” يظهر فيه عمال وهم يهربون من المرفأ أثناء الحريق .

وكتبت نوال في تعليقها عليه : ” قولكن شو عم يحرقوا .. الله لا يوفقكن كيف عم بتموتونا .. مرفأ بيروت ” .

لترد ماغي بو غصن قائلة : ” الخبرية بتقول زيت قلي .. يمكن عم يقلو السمك يلي انبعت للمساعدات .. حضري الطرطور ” .

وفي تغريدة أخرى لها كتبت : ” شو عّم تحرقوا بالمرفأ .. ما حدا يقول زبالة .. كل شي بتقولو كذب .. شو عّم تخبوا شو عّم تخبوااا على ضهر الناس المرعوبة ” .

الخبرية بتقول زيت قلي. يمكن عم يقلو السمك يلي انبعت للمساعدات. حضري الطرطور https://t.co/WJ2kizHVGu — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) September 10, 2020