ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي في الايام القليلة الماضية بمنشور بعنوان: “سيموت جميع الملقحين في غضون عامين”،

وبحسب المقال المتداول فأن “العالم الحائز على جائزة نوبل لوك مونتانييه، Luc Montagnier، قال إن “لا فرصة للأشخاص الذين تلقوا أي شكل من أشكال اللقاح في البقاء على قيد الحياة”.

وفي هذا الاطار، استوضح الاعلامي اللبناني طوني خليفة حقيقة المقال المتداول من الدكتورة بيترا خوري والتي قالت ان لوك مونتانييه صرح ان “كل الذين تلقوا اللقاح سيموتون لكنه لم يحدد سنتين” وتابعت ضاحكة “كلنا حنموت ما حدا حيضل عايش”.

واوضحت الدكتورة ان لوك مونتانييه تحدث عن تجربة لقاح الجدري ومن خلاله عمل استنتاج لما سيحدث الان مع لقاح كورونا.

غير ان الدكتورة اكدت ان هذا الكلام غير مستند الى أي دليل علمي بل على نظريات لتجارب قديمة.