مباراة مصر – الاوروغواي…. انتهاء الشوط الاول بالتعادل السلبي 0 – 0

انتهى، منذ قليل، الشوط الاول من مباراة مصر الاوروغواي في كأس العالم روسيا 2018 بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وفي ما يلي اهم لحظات الشوط الاول:

– دق 29: فيسينو يحاول التعويل على حل التسديد عن بعد ولكنّ كرته ابتعدت عن المرمى.

– دق 26: عمر وردة “الحيوي” يسلّم كرة إلى مروان محسن الذي استدار وحاول المباغتة ولكنّ تسديدته افتقدت للقوة المطلوبة.

– دق 23: تسديدة كافاني القوية تجد في طريقها رأس علي جبر الذي حوّل الكرة إلى الركنية. ركنية كادت تأتي بالجديد غير أنّ لويس سواريز أخفق في تسجيل الهدف الافتتاحي للمباراة برغم موقعه المناسب.

– دق 11: بتسديدة ضعيفة، تريزيغيه يرد على كافاني بذات مستوى الخطورة المتدني، رغم العمل الهجومي المنسق الذي سبق العملية.

– دق 9: كافاني في مصافحة أولى مع الحارس المصري محمد الشناوي، ولكن تسديدة النجم الباريسي لم تشكل أي إزعاج.