بكى مسن مصري خلال روايته قصة معاناته بعدما طردته زوجته من منزلهما بعد مرور 38 عاما على زواجهما، مشيرا إلى أنها فعلت ذلك بعدما نفذت أمواله.
وقال خلال لقاء له مع قناة صدى البلد، أنه تفاجأ بزوجته تطرده من المنزل، وألقت ملابسه في الشارع، وأبلغه ابنه وابنته بعدم قدرتهما على إقناع والدتهما، بالسماح له بالبقاء في المنزل .
وأشار إلى أن زوجته غير حاضنة وأولادهما متزوجين وكان من الممكن أن تترك هي المنزل إن رغبت في عدم العيش معه.
وأوضح أنه كان يحسن معاملتها طوال سنوات زواجهما، مضيفا إنه كان يعمل في المترو ولكن أصيب بأزمة صحية وأجرى عملية جراحية، واضطر لترك عمله قبل 10 سنوات.
وأضاف أنه افتتح محل بقالة، ودفع لزوجته نفقات رحلة عمرة طلبتها منه، مشيرا إلى أنه بعدما نفدت أمواله طلبت منه ترك المنزل ثم طردته.
وأوضح أنه يقيم في الشارع منذ 30 يونيو 2021 وحتى الآن، واستقر أمام معهد الأورام حيث يتلقى العلاج، ويعتمد في تدبير طعامه على الصدقات.
طيب وين ابنه المتزوج ؟؟؟!!!
المفروض (اذا مامشت بالحسنى) يزرب أمه في غرفة خليها تتربى ماتشوف الناس لفترة هيك نسوان لازم هيك تصرف معهن (زوجة عاقة)وفعله لن يندرج في قواعد بر الوالدين فمايخاف من ربه (هكذا أم او زوجة لن تكون الجنة تحت اقدامها المتسخة.
في رجال لما يكبروا بالعمر بصير ماعاد لهم قدرة على الصراع او الاخذ والعطى مع الزوجة (بتصير تعنفه أو تركبه وتركب له قرون وتصغر فيه أمام الآخرين )وهو الرجل ما فارقة معاه المهم ما يصير وجع راس (وفي رجال من عمر صغير (١٠ سنوات زواج)يستسلموا
(عم احكي هنا عم مفهوم ال شركاء ولما بكون الزوج جيد والاثنين عندهم وعي بس بتبلش الزوجة تتغير مع تغير الجو الاجتماعي حولها والغيرة وحب التشبه بحياة الاخرين وعدم تقبل الوضع المعيشي خاصة في هذه الايام والازمات الاقتصادية ووو)
والله كلها أمثال حية كتيرة أمامي بشوفها مش قصص.
الابن المفروض ياخذ أبوه (بعد فجور أمه واستحالة الصلح)
ياخذه لبيته ولو نام عنده في زاوية البيت اشرف وافضل من التشرد.(هون لازم يخاف ربه بأبوه مش ما قادر يقنع أمه)
عيش كتير بتسمع كتير 💔
هذا احد اسباب التعدد ؟!
عدد قبل ماتصير هي المتحكمه فيك
خذ لك فرصه ثانيه لعل وعسى الله يفرجها ان ضاقت مع احداهن تجد الأخرى معك بعد الله
عموما الر جال اكثر وفاء
الرجل يجني المل ليصرفه على زوجته
والزوجه تجني المال لتصرفه على نفسها
الرجل الغني يتزوج امراه فقيره ويسعدها
والمراه الغنيه ليس بالضروره تتزوج فقير وتسعده
الرجل يظل وفيا والمراه تتغير بتغير الاحوال
عدد فمن يقنعك اليوم بعدم التعدد قد تخلعك غدا باي حجه
نسال الله العفو والعافيه 🙂
طبعا ليس كل النساء بهذه الصفه😎
ولعل اختنا محايده خير مثال على بنات الأصول
فتحيتي لها
تسلم أخ أحمد والله يرحم أمك
مالهن وفاء ريح الصبا وعوهدهن هباء ، تلاقي ولية تشعل لها اصابعك العشرة شمع ، ومن تحتاجها تخرج الى المطار حتى تغسل رجليك هههههههه تقوم تتهرب هي وابوها وعيلتها ومعاهم بايدن ههههههههه حتى لا يشيلون الشنطة نيابة عنك ههههههههه رغم انك راح تدفع لهم اجور الحمالين كاملة ههههههههه
ربما نحن في زمن تحل العزوبية ، والا ولية مثل هذه على شنو تعيش معها ٣٨ سنة ؟؟ ههههههههه
هي شهر متعة والسلام هههههههههه
هناك حديث يروى عن ابن مسعود :
سيأتِي على الناسِ زمانٌ تحلُّ فيه العزبةُ ( يعني عدم الزواج ) لا يسلمُ لذِي دينٍ دينَه إلا مَن فرَّ بدينِه من شاهقٍ إلى شاهقٍ ومن جُحرٍ إلى جُحرٍ كالطائرِ يفِرُّ بفِراخِه وكالثعلبِ بأشبالِه فأقام الصلاةَ وآتَى الزكاةَ واعتزل الناسَ إلا من خيرٍ.
فحينها الاحسن الواحد اما يبقى عزابي او يعمل كوحكاح يومين هههههههه متنقلا ما بين جبال الاطلس ونهر التايمزو و غابات نهر بوتوماك
على الضفة اليسرى بين ماريلاند وواشنطن دي سي ههههههههههه في كل مكان هناك سمك مسكوف على شنو واحد متعب نفسه ؟؟
من اعجب ماقرأت
امراه تزوجت وبعد ٢١ سنه عندما كبر ابنها انتقلت
لبيت ابنها واخبرت زوجها انها لم تحبه من ا ول يوم زواج
ياجبروت بعض النساء 🙂
ومن تحتاجها تخرج الى المطار حتى تغسل رجليك هههههههه تقوم تتهرب هي وابوها وعيلتها ومعاهم بايدن ههههههههه حتى لا يشيلون الشنطة نيابة عنك ههههههههه رغم انك راح تدفع لهم اجور الحمالين كاملة ههههههههه
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هههههه أكثر أهل النار نساء ههههه
ماذا تقول أنت؟