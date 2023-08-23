بكى مسن مصري خلال روايته قصة معاناته بعدما طردته زوجته من منزلهما بعد مرور 38 عاما على زواجهما، مشيرا إلى أنها فعلت ذلك بعدما نفذت أمواله.

وقال خلال لقاء له مع قناة صدى البلد، أنه تفاجأ بزوجته تطرده من المنزل، وألقت ملابسه في الشارع، وأبلغه ابنه وابنته بعدم قدرتهما على إقناع والدتهما، بالسماح له بالبقاء في المنزل .

وأشار إلى أن زوجته غير حاضنة وأولادهما متزوجين وكان من الممكن أن تترك هي المنزل إن رغبت في عدم العيش معه.

وأوضح أنه كان يحسن معاملتها طوال سنوات زواجهما، مضيفا إنه كان يعمل في المترو ولكن أصيب بأزمة صحية وأجرى عملية جراحية، واضطر لترك عمله قبل 10 سنوات.

وأضاف أنه افتتح محل بقالة، ودفع لزوجته نفقات رحلة عمرة طلبتها منه، مشيرا إلى أنه بعدما نفدت أمواله طلبت منه ترك المنزل ثم طردته.

وأوضح أنه يقيم في الشارع منذ 30 يونيو 2021 وحتى الآن، واستقر أمام معهد الأورام حيث يتلقى العلاج، ويعتمد في تدبير طعامه على الصدقات.