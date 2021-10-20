فجر محمد الملاح الذي اشتهر مؤخرا ب ” المحلل الشرعي ” مفاجأة بتراجعه عن تصريحاته التي كان قد أدلى بها في لقائه مع الإعلامي ” شريف عامر ” في برنامج يحدث في مصر .

حيث تحدث محمد الملاح في لقائه عن عمله ك ” محلل شرعي ” وزواجه ل 33 مرة في سنتين دون أن يحصل على أي مقابل مادي بل لوجه الله بهدف حماية البيوت من الخراب على حد وصفه .

ليخرج المحلل الشرعي بتصريحات جديدة له في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” سيد علي ” في برنامجه حضرة المواطن كاشفا عن أنه لم يتزوج 33 مرة وأنه حصل على وعد بأنه سيكون نجما بحديثه في هذا الأمر مشيرا إلى إنه يعمل موديل إعلانات .

فقال : ” أنا عايز اطلع اقول للناس الحقيقة .. أنا مش متزوج 33 مرة واللي حصل مقدرش اتكلم فيه في التليفون لإني خايف على نفسي لإن جالي مكالمة من رقم غريب إني متكلمش في أي حاجة من الكلام ده ” .

وأضاف الملاح بأنه قد رفع دعوى قضائية موكلا فيها المستشار ” محمد السحيمي ” لتكذيب تصريحاته التليفزيونية التي قالها في مقابل وعده بالحصول على 150 ألف جنيه ولم يحصل عليه وأن يكون نجما لامعا .

كما أكد على أنه لا يستطيع التحدث في تفاصيل الموضوع إلا بحضوره في البرنامج وبوجود المحامي الخاص به حتى لا يقع في أي مسائلة قانونية .

https://www.facebook.com/watch/?v=312528836885629&t=586