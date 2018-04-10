محمد بن سلمان يجيب على سؤال غير متوقع عن زوجته… فماذا قال؟

وجهت صحفية فرنسية سؤالا غير متوقع الى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وذلك أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء.

وأثناء المؤتمر توجهت الصحفية بسؤال لولي العهد السعودي عن سبب عدم ظهور زوجته معه قبل ذلك في أي مناسبة واختفائها عن الأضواء.

وأجاب ولي العهد الذي تفاجأ بهذا السؤال قائلا إنه يريد الحفاظ على زوجته وأبناءه الأربعة بعيدا عن الأضواء والضغط السياسي، ليعيشوا حياة طبيعية.

وتابع فيما يخص زوجته الأميرة سارة بنت مشهور: “وزوجتي تريد هذا الشئ وأنا احترم هذا الشئ لزوجتي ولأبنائي”.

يذكر أن محمد بن سلمان متزوج من ابنة عمه الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز، ولديهما ولدان وبنتان هم: سلمان، مشهور، فهدة ونورا.