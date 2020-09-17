نشر الفنان المصري ” محمد محمود عبد العزيز ” صورة له برفقة خطيبته عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” يهنئها من خلالها بعيد ميلادها .

وأرفق محمد محمود عبد العزيز الصورة برسالة باللغة الفرنسية ثم قام بترجمتها بعد ذلك وكتب في تعليقه قائلا : ” قلت أنزل بالترجمة عشان لقيت ناس كتير بتسألنى أنا كاتب إيه .. دى رسالة لخطيبتى اللى مش عارف أشوفها من أول الكورونا عشان عيد ميلادها ” .

وتابع : ” كل سنة وإنتى طيبة يا سارة وربنا يخليكي ليا .. مش عارف اشرحلك إنتى بالنسبالى إيه .. وحشتينى أوى وربنا يجمعنا على خير قريب إن شاء الله .. بحبك ” .