تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لرجل الأعمال والملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال مع إحدى حفيداته.

وبحسب الفيديو المتداول ظهر الأمير وهو يداعب حفيدته التي بدورها ردت مزاحه بتحية “هاي فايف” بقدمها في تصرف طفولي دفع الأمير للضحك.

وقد اثار الفيديو تفاعلا واسعا بين المتابعين بين من اشاد بطرافته وبين من ركز على ابط الامير حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي:

قل الحمدلله ماتدري عن ظروف الناس — إبراهيم (@iEpr2h) May 31, 2021

ياحياة الفقر هذا فبيتهم — 𝐑𝐚𝐧𝐚 (@haivss) May 31, 2021

مثيره للاشمئزاز والله — راجيه عفو ربها (@bbaa1400) May 31, 2021

ويحرص الأمير السعودي على مشاركة لقطاته مع حفيداته كان آخرها مرافقتهن له خلال اللقاء الختامي لبطولة كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي انتهت بتتويج فريق الهلال بالكأس.

وشارك الأمير الوليد بن طلال مقطعًا مصورًا له، يوثق حضوره اللقاء الختامي بصحبة حفيداته، ومتابعته لأحداث المباراة بكل شغف، والتقاطه صورًا مع بعض أعضاء نادي الهلال بعد نهاية المباراة.