كشفت وسائل إعلام لبنانية خلال الساعات القليلة الماضية عن مقتل عارضة الأزياء اللبنانية ” زينة كنجو ” خنقاً على يد زوجها ” إبراهيم غزال ” في منزلهما في عين المريسة بالعاصمة بيروت مساء يوم السبت الماضي .

وقال ” محمد كنجو ” والد الضحية في تصريحات له لصحيفة النهار اللبنانية كاشفا عن تفاصيل ما حدث أن إبنته كانت تتعرض للضرب على يد زوجها بعد إرتباطهما بأشهر مما دفعها إلى تقديم دعوى عنف أسري .

وتابع : ” هي لم تنفصل عنه .. وقبل ارتكاب جريمته تحدثت معها وكان إلى جانبها وكانت الساعة 12:15 من بعد منتصف الليل لأتلقّى بعدها اتصالا من المخفر اطلعت من خلاله على الكارثة وبأن إبراهيم فرّ من المكان بعدما خطف روح فلذة كبدي وفي الصباح تسلمت جثتها ” .

وطالب محمد كنجو من القوى الأمنية اللبنانية أن تتابع القضية بجدية وتعمل على إيقاف القاتل لينال عقابه وأصرّ على إعدامه شنقا واصفا إياه بالوحش الذي لا يستحق الحياة .

فيما كشفت شقيقة زينة أن زوج أختها سرق سيارة القتيلة وأموالها وذهبها .

وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج ” حق زينة كنجو ” أو ” العدالة لزينة كنجو ” والذي لاقى تفاعلا كبيرا من جانب العديد من المتابعين الذين طلبوا من الدولة أن تجري التحقيقات اللازمة مع تشديد العقوبة على القاتل .