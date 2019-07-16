مقتل لاعب كرة قدم بإطلاق نار في جنوب أفريقيا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء مقتل ” مارك باتشلور ” لاعب كرة القدم الجنوب إفريقي السابق البالغ من العمر 49 عاما بعد تعرضه لإطلاق نار خارج منزله في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا أمس .

حيث تعرض لإطلاق نار في سيارته وتوفي في الحال ولم يصب شخص آخر كان في السيارة بسوء من جراء الحادث .

وقال متحدث بإسم الشرطة لهيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا بأن ” باتشلور ” تعرض لهجوم من قبل اثنين كانا يستقلان دراجة نارية .

وأضاف : ” كان يعتزم التوجه إلى منزله .. وأطلق المشتبه بهما الرصاص عليه عدة مرات .. حتى الآن فإننا لا نزال نحقق في الدافع وراء الهجوم ولم يتم بعد تحديد هوية المشتبه بهما ” .

مارك باتشلور لعب لصالح العديد من الأندية في جنوب إفريقيا منها ” كايزر تشيفز ” و ” أورلاندو بايرتس ” و ” ماميلودي صن داونز ” .