انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو خلال الساعات القليلة الماضية يوثق قيام أب بتجريد إبنته الرضيعة من ملابسها بأحد الشوراع رغم برودة الطقس وتركها تحبو عارية تماما .

ويظهر في مقطع الفيديو الأب وهو يقوم بإخراج ابنته من المنزل ورميها في الشارع حيث جردها من ملابسها وسط صراخ ومحاولات الأهالي منعه من القيام بذلك مطالبا إياهم بعدم التدخل وإلا سيقوم بإحراق الطفلة .

وبحسب ما تردد في المقطع فإن الأب قام بفعلته انتقاما من زوجته بسبب خلافات بينهما .

وأثار ذلك غضب الكثير من المتابعين الذين طالبوا الجهات الأمنية بسرعة فحص الفيديو وضرورة الوصول إلى هذا الرجل والقبض عليه ومحاسبته .

وبعد ساعات من حدوث الواقعة تمكنت مباحث الدقهلية بعد فحص الفيديو من تحديد هوية الأب ويدعى ” رمضان ” ويبلغ من العمر 37 عاما وتم إلقاء القبض عليه .

وكشفت الزوجة في التحقيقات أنها انفصلت عن زوجها منذ 5 أشهر بسبب طباعه السيئة ووجود خلاف بينهما وأنه معتاد على ارتكاب أفعال غريبة .. وأشارت إلى أن سبب تعذيبه لطفلته هو مطالبته بضرورة الاعتراف بها إلا أنه يرفض وينكر أنها إبنته مؤكدة أنها رفعت دعوى قضائية للطلاق منه بسبب أفعاله .