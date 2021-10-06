اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو ظهر فيه الأمير السعودي الوليد بن طلال برفقة والدته الأميرة منى الصلح في ظهور نادر لها حظي بتفاعل واسع بين الجمهور.

وظهرت والدة الأمير الوليد بن طلال وهي جالسة على الكرسي، بينما كانت امرأة تقف بجانبها وتشيد بمواقف الأمير الوليد.

وقالت المرأة خلال حديثها مع والدة الأمير الوليد بن طلال: “الله يخليه ويحفظه خيروا على العالم كله من سنين طويلة، وهو ولد صالح، الله يرضى عليه”.

ولم يتضح تاريخ هذا الفيديو أو طبيعة المناسبة التي ظهر فيها الوليد مع والدته، بينما قال البعض إن المقطع المصور الذي تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية قديم.

من هي منى الصلح والدة الوليد بن طلال؟

الأميرة منى الصلح هي ابنة رياض الصلح، أول رئيس وزراء للبنان بعد الاستقلال عن فرنسا، وهي الزوجة السابقة للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، ووالدة الأمير الوليد بن طلال والأمير خالد بن طلال والأميرة ريما بنت طلال، وتحمل الجنسيتين اللبنانية والسعودية.

وقد انفصلت منى الصلح عام 1968 عن الأمير طلال بعد زواج استمر 14 عامًا دون معرفة الأسباب وظلت محتفظة بلقب الأميرة رغم انفصالها، وهو اللقب الذي ظل يلازمها حتى الآن.