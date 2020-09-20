نشر الفنان المصري ” صلاح عبد الله ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” علق من خلالها على الدعوات التي خرجت مؤخرا من جانب الإخوان للقيام بتظاهرات في مصر .

فكتب صلاح عبد الله في تغريدته ساخرا : ” في إنتظار الثورة قاعد بتشتم من الثوار .. اللي ثايرين بالشتيمة ليل نهار .. اللي سلاحهم السفالة اللي كفاحهم الندالة اللي راضعين مالزبالة ” .

وتابع : ” والخيانة والعمالة هي اللي واخداهم شِعار .. اللي ثورتهم لسان اللي أشجعهم جبان اللي بالنسبة لينا مكشوفين من زمان اللي صدر الميديا ليهم هي المخبأ والميدان ” .

في إنتظارالثورة قاعدبتشتم من الثوار

اللي ثايرين بالشتيمة ليل نهار

اللي سلاحهم السفالة،اللي كفاحهم الندالة

الل راضعين مالزبالة،والخيانة والعمالة

هيا اللي واخداهم شِعار

اللي ثورتهم لسان،اللي أشجعهم جبان

اللي بالنسبة لينا مكشوفين من زماااااان

اللي صدر الميديا ليهم هيا المخبأوالميدان pic.twitter.com/96XkeIX4wC — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) September 20, 2020