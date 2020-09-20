نشر الفنان المصري ” صلاح عبد الله ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” علق من خلالها على الدعوات التي خرجت مؤخرا من جانب الإخوان للقيام بتظاهرات في مصر .
فكتب صلاح عبد الله في تغريدته ساخرا : ” في إنتظار الثورة قاعد بتشتم من الثوار .. اللي ثايرين بالشتيمة ليل نهار .. اللي سلاحهم السفالة اللي كفاحهم الندالة اللي راضعين مالزبالة ” .
وتابع : ” والخيانة والعمالة هي اللي واخداهم شِعار .. اللي ثورتهم لسان اللي أشجعهم جبان اللي بالنسبة لينا مكشوفين من زمان اللي صدر الميديا ليهم هي المخبأ والميدان ” .