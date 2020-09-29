أعلن الديوان الأميري الكويتي منذ قليل عن وفاة أمير الكويت الشيخ ” صباح الأحمد الجابر الصباح ” عن عمر يناهز 91 عاما .

ومنذ إعلان الخبر وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على نعي الفقيد وتقديم واجب العزاء عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي .

فجاء من بينهم الفنان ” ماجد المهندس ” الذي كتب في منشور له : ” خالص التعازي والمواساة لأهلنا في الكويت بوفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ” .

وكتبت الفنانة ” نانسي عجرم ” في تغريدة لها : ” الكويت خسرت اليوم حاكم استثنائي رح يترك غيابه أثر كتير كبير .. أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الصباح تعازينا لأهلنا بالكويت قلوبنا معكن ” .

ونشرت الفنانة ” سمية الخشاب ” صورة لأمير الكويت عبر حسابها على موقع إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها : ” الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت في ذمة الله .. كل العزاء والمواساة للكويت حكومه وشعب .. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته امين ” .

بينما نعى الفنان ” رامي عياش ” رحيل الشيخ صبح الأحمد قائلا : ” أهلي وإخواني وأصدقائي في دولة ⁧الكويت‬⁩ الحبيبة .. حزننا كبير بفقدان أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد ‬⁩.. عظم الله أجركم ” .

وكتبت الفنانة ” نوال الزغبي ” عبر تويتر : ” رحم الله الشيخ ⁧‫صباح أحمد الصباح‬⁩ الأمير المحب للبنان وأهله .. والوالد الغالي على قلب ⁧‫الكويت ‬⁩.. أحرّ التعازي للشعب الكويتي ألهمكم الله الصبر والسلوان وأسكن فقيدكم فسيح جنانه ” .

فيما نعى الفنان ” حسين الجسمي ” الأمير الراحل قائلا : ” وداعا يا أمير الإنسانية .. خالص التعازي لأهلنا وأحبابنا في ⁧‫الكويت‬⁩ الحبيبة وسائر الأمة العربية والإسلامية في رحيل أب الجميع الشيخ صباح الأحمد الصباح‬⁩ .. اللهم يمن كتابه وهوّن حسابه وارحمه ” .