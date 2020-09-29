أعلن الديوان الأميري الكويتي منذ قليل عن وفاة أمير الكويت الشيخ ” صباح الأحمد الجابر الصباح ” عن عمر يناهز 91 عاما .
ومنذ إعلان الخبر وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على نعي الفقيد وتقديم واجب العزاء عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي .
فجاء من بينهم الفنان ” ماجد المهندس ” الذي كتب في منشور له : ” خالص التعازي والمواساة لأهلنا في الكويت بوفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ” .
وكتبت الفنانة ” نانسي عجرم ” في تغريدة لها : ” الكويت خسرت اليوم حاكم استثنائي رح يترك غيابه أثر كتير كبير .. أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الصباح تعازينا لأهلنا بالكويت قلوبنا معكن ” .
ونشرت الفنانة ” سمية الخشاب ” صورة لأمير الكويت عبر حسابها على موقع إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها : ” الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت في ذمة الله .. كل العزاء والمواساة للكويت حكومه وشعب .. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته امين ” .
بينما نعى الفنان ” رامي عياش ” رحيل الشيخ صبح الأحمد قائلا : ” أهلي وإخواني وأصدقائي في دولة الكويت الحبيبة .. حزننا كبير بفقدان أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد .. عظم الله أجركم ” .
وكتبت الفنانة ” نوال الزغبي ” عبر تويتر : ” رحم الله الشيخ صباح أحمد الصباح الأمير المحب للبنان وأهله .. والوالد الغالي على قلب الكويت .. أحرّ التعازي للشعب الكويتي ألهمكم الله الصبر والسلوان وأسكن فقيدكم فسيح جنانه ” .
فيما نعى الفنان ” حسين الجسمي ” الأمير الراحل قائلا : ” وداعا يا أمير الإنسانية .. خالص التعازي لأهلنا وأحبابنا في الكويت الحبيبة وسائر الأمة العربية والإسلامية في رحيل أب الجميع الشيخ صباح الأحمد الصباح .. اللهم يمن كتابه وهوّن حسابه وارحمه ” .