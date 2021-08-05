خرجت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” ببيان لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أعلنت من خلاله عن مقاضاتها للإعلامي المصري ” سيد علي ” .

حيث أشارت مي العيدان إلى أنها رفعت دعوي قضائية ضد الإعلامي سيد علي على خلفية ما قام به من سب وقذف وشتمها بأفظع الألفاظ على حد قولها وهجومه عليها عبر برنامجه المذاع على قناة الحدث اليوم بسبب الأزمة التي كانت بينها وبين الفنان المصري ” أحمد بدير ” منذ فترة .

فجاء في بيانها : ” تعلن الإعلامية مي العيدان عن بدأها في إجراءات رفع قضية سب وقذف وتشهير من خلال مكتب المحامي ضاري الواوان بالقاهرة ضد المذيع المدعو سيد علي وعلى قناة الحدث اليوم .. حيث قام الأخير من خلال برنامجه في هذه القناة بشتم الإعلامية بأفظع الألفاظ مشبه أموالها بأموال الراقصات والدعارة ” .

وتابع : ” وأنها غير متربية وأن أهلها لم يربوها ومدرسيها بالمعهد لما يربوها ووصفها بهذه الأشكال وعدد كبير من السباب بسبب قضيتها وخلافها مع أحمد بدير والذي تمت براءتها منها بحكم محكمة وعلى عدد من الحلقات مما يدل ويؤكد موافقة قناة الحدث الذي يبث برنامجه من خلالها واقتناعها بما تلفظ به ضدها ” .

وأضاف : ” وقالت مي العيدان أنا كنت املك أن أرد عليه وبما تلفظ به ضدي من إساءات وادعاءات كاذبة ولكني فقط اكتفيت بسحب المقاطع الذي اساء لي بها من على اليوتيوب الخاص بالقناة وانتظرت حتى احصل على حكم البراءة الذي حصلت عليه بالفعل لإيماني بنزاهة القضاء الكويتي الذي قرر أحمد بدير أن يكون الحكم بيني وبينه ولأن أنا على قناعة إني لم اشتمه ” .

واستكمل البيان : ” ومع العلم بأن قضيتي على سيد علي وعلى قناة الحدث لن تكون هي القضية الوحيدة التي سوف أقوم برفعها بمصر على من اساء الي بهذا الموضوع بالسب والقذف الذي تعرضت له والرجوع بالتعويض المادي والمعنوي وأعلن إني سوف اقوم بالتبرع بجميع تلك التعويضات لمساعدة الأيتام والمحتاجين وبناء بيوت العبادة في مصر على روح أمي المتوفية ” .

واختتم : ” أما بالنسبة لمن تكلم وخاض بهذه القضية واعترض علي أو ضدي أو خالفني دون سب أو قذف أو طعن علني فيني أو إهانه فلن أقيم عليه أي شكوى أو رفع قضية لان من حق أي شخص أن يكون معي أو ضدي ” .