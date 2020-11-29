بعد إعلان الفنان المصري ” أحمد بدير ” عن عزمه مقاضاة الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” على خلفية تصريحات الأخيرة عنه وعن إبنته ووصفها له ب ” الأقرع ” والتنمر عليه بعد نشرها صورة له ولإبنته سارة وقالت في تعليقها عليها : ” صورة إبنة الفنان أحمد بدير .. والله طلعت بنته مزة ، بنت الأقرع ” .

خرجت مي العديان بمنشور لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” أكدت من خلاله عن عدم خشيتها من قراره بمقاضاتها مشيرة إلى إنها لم تسئ إليه أو وصفته بشئ ليس موجودا فيه كما أنها أشادت بإبنته وجمالها واصفة إياها ب ” الحسناء ” .

فكتبت قائلة : ” أرد على هذا الخبر أحب أقول لأحمد بدير المحاكم مفتوحة من 7 صباحا توكل على الله واللي ما اطاوله في المحاكم أيدك طاوله برجلك .. قضيتك خسرانة من الآن بأن القانون يحاسب على السب والقذف ونسب شئ ليس فيك اصلا وأنا قلت بنته مزة طلعت بنت الأقرع وانت فعلا أقرع ” .

وتابعت : ” في مليون مقطع في مسرحياتك وأنت تضحك الناس على قرعتك ومع احترامي سهير البابلي تفت على صلعتك في رَيَّا وسكينة ليش ما اعتبرتها إهانة .. اعتقد التفلة حتى لو تمثيل جارحة خاصة إذا مصورة وارجع اقولك اللي ما اطاوله بإيدك طاوله برجلك ” .

وأضافت مي العيدان : ” إنت شعرك مو مثل رشدي أباظة لحواجبك وأنا نسبت شئ ليس فيك إنت شوف صورتك جنبي وشوف إذا إنت أقرع ولا بشعر .. بس خلي المحامي يطلع له بقرشين منك ماشي ما حركت فيني شعرة بس عشان تعرف إني ديموقراطية نشرت رد بنتك وردك وخليت التعليقات مفتوحة ما أغلقتها وللعلم ترى عندي بدل المحامي 6 وافهم بالقانون وحافظته ” .