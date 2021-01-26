كشفت الإعلامية المصرية ” مي حلمي ” عن تعرضها لحادث سير على طريق المنصورية في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الاستوري .

وذلك خلال عودتها من تصوير إعلان جديد كانت تقوم بتصويره خلال الأيام الماضية وكان يستقل معها السيارة صديقين لها .

وتضمن المنشور صورة للسيارة بعد الحادث والتي بدت محطمة بشكل كبير .. وكتبت مي حلمي في تعليقها عليها : ” معلش اعذروا اختفائي بعد ما خلصنا تصوير الإعلان عملت حادثة كبيرة أنا وعمرو وإحنا راجعين على طريق المنصورية ” .

وتابعت : ” الحمد لله كدمات بس حد من أصحابنا تعبان أوي وفي المستشفى هو وعمرو .. ادعولنا أرجوكم ” .