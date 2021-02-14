أدلى المذيع العراقي ” نزار الفارس ” بتصريحات له خلال استضافته مع الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عبر سكايب في برنامجها ” كشف حساب ” والتي رد من خلالها على الاتهامات التي وجهت إليه بالتحرش بالفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” .

وذلك على خلفية اللقاء الذي حلت به رانيا يوسف ضيفة مع نزار الفارس في برنامجه ” مع الفارس ” على قناة الرشيد العراقية والذي أثار الكثير من الجدل بسبب تصريحات رانيا يوسف في هذه الحلقة والتي عرضتها لهجوم الجمهور عليها لتتهم الفارس بعد ذلك بتزييف الحقائق .

وعلق نزار على ما تردد حول تحرشه برانيا يوسف قائلا : ” لم أتحرش برانيا يوسف فهي في عمر أمي بل أكبر .. والدتي ما شاء الله حلوة ومديرة في مدرسة وصغيرة وعمرها 46 ورانيا يوسف 47 .. إحنا في زمن المرأة هي اللي بتتحرش بالرجل ” .

وأبدى نزار استعداده لاستضافة رانيا يوسف في لقاء تليفزيوني ثاني وقال عنها : ” للتاريخ هي صادقة كثيرا وقلبها أبيض ومصطلحاتها تخونها .. وهي ليست كما نراها على الشاشة بل إنسانة راقية بكل ما تحمل الكلمة من معنى ومحترمة وهادئة ومتواضعة جدا ” .

وأضاف : ” أنا أعذر رانيا يوسف لأنها قالتلي في المكالمة عندي بنات ممكن أتاذي وهي في الآخر امرأة وخايفة ولو كان رجل مكانها لكانت لهجتي مختلفة وهاجمته ” .