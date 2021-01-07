نشر الشاب السوري ” محمد صالح ” والذي اشتهر بوجود شبه بينه وبين الفنان السوري ” تيم حسن ” صورا جديدة له عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي .

وظهرت ملامح محمد صالح في هذه الصور التي جاءت قريبة من وجهه بشكل واضح لتبين مدى تشابهه بتيم حسن وقرب ملامحهما والذي جعل المتابعون يعتقدون بأن هذه الصورة تعود لتيم نفسه .

ولاقت الصور تفاعلا وتداولا بين رواد السوشيال ميديا الذين انقسموا إلى فريقين الأول انتقد الشاب محمد صالح بإنه يقلد شكل تيم حسن باحثا عن الشهرة .. والفريق الثاني دافع عنه مشيرين إلى أنه لا مانع من الشهرة طالما لم يسئ للفنان .

فجاءت التعليقات مثل : ” بصراحة بيشبه تيم حسن أكتر من تيم نفسه ” و ” ربي ما طبيعي الشبه ” و ” جبل ” في إشارة لشخصية ” جبل شيخ الجبل ” التي جسدها تيم حسن في مسلسل الهيبة .