كشفت الفنانة المصرية ” عايدة كامل ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى .

فكتبت قائلة : ” يا رب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية وردني إلى إبني وأسرتي وكل حبايبي وأنا في أتم صحة وعافية .. محتاجة دعاؤكم أنا في طريقي للمستشفى دمتم لي ” .

يذكر أن الفنانة عايدة كامل كانت قد أعلنت مؤخرا أنها تمر بظروف صحية صعبة تعرضت لها بدون أى مقدمات طالبة من محبيها الدعاء لها .

فقالت : ” يا رب ليس لى إلا أنت سبحانك .. رجاء لكل من يحمل لى ذرة من الحب أن يدعوا لى .. أمر بظروف صحية صعبة فجأة وبدون أى مقدمات ” .