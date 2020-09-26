تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس الجمعة مقطع فيديو يوثق واقعة تحرش مدرس مسن بطفلة صغيرة ويحاول تقبيلها داخل غرفة نوم أثناء إعطائها درسا خصوصيا .

والذي تم تصويره من جانب أحد الأشخاص الذي كان متواجدا على بعد مسافة من نافذة الغرفة التي رأى منها ما فعله الرجل المسن بالطفلة .

وكتب في تعليقه عليه : ” الفيديو دا رغم قساوته بيأكد إن لسة فيه كلاب في صورة بشر ولكن بيقولنا متخافش ونصور أي غلط ونبلغ والشرطة والجهات هتقف معانا وهتجيب حقنا ” .

وانطلق هاشتاج ” إعدام المدرس المتحرش ” على موقع تويتر وسط مطالبات المتابعين بضرورة إعدام هذا الشخص والقصاص منه .. فيما طالب آخرون بضرورة متابعة الأسر لأطفالهم أثناء تواجدهم مع أشخاص آخرين حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث .

وأعلنت الأجهزة الأمنية في مصر عن إلقاء القبض على هذا المدرس بعد أن تم فحص مقطع الفيديو وتحديد هوية المتهم وضبطه وهو يخضع للتحقيق حاليا .