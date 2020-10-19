نشرت الفنانة ” ميس حمدان ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” استعانت فيه بأحد التطبيقات التي تسمح باستخدام شكل الوجه على فيديو من أحد الأفلام المتاحة بالتطبيق .

فظهرت وجه ميس حمدان في الفيديو مركبا على بطلة فيلم أجنبي تدور أحداثه حول رياضة ” الرجبي ” التي يتم ارتداء ملابس رياضية قصيرة ومكشوفة بها .

وكتبت ميس في تعليقها عليه قائلة : ” إيه الضحك ده يا جدعان ” .

وهو الأمر الذي سبب صدمة لدى المتابعين لما قامت به ميس حمدان والذي اعتبره البعض جريئا مشيرين إلى أن الملابس التي ظهرت بها تعتبر فاضحة وخادشة للحياء .

فجاءت التعليقات المهاجمة لها مثل : ” أول مرة اشوف واحدة تركب لنفسها صور فاضحة لا ومبسوطة بالجهر بالمعصية ربنا يهديكي ويهدينا ” و ” يا خسارة كل ما بتكبري مبتعقليش ربنا يهديكي على الفجر بالمعصية اللي انتي فيه ده ” و ” إيه البجاحة دي ” .