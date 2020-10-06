أحيت الفنانة ” هنا الزاهد ” الذكرى السنوية الأولى لوفاة زوج والدتها الفنان ” طلعت زكريا ” والتي توافق يوم 8 من شهر أكتوبر الجاري .

فنشرت عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو يتضمن مجموعة من المشاهد من برامج وأفلام ومسلسلات شارك فيها طلعت زكريا وأرفقتها بأغنية ” روح إنسان ” للفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” .

وعلقت هنا الزاهد على الفيديو قائلة : ” أرجو من كل واحد يقرأ الفاتحة على روح طلعت زكريا ” .

يذكر أن الفنان الراحل طلعت زكريا كان قد رحل عن عالمنا في 8 أكتوبر من العام الماضي إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة .