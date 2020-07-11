أعلنت الفنانة ” هند البحرينية ” عن خطوبتها يوم أمس الجمعة وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

حيث ظهرت في الصورة وهي تضع تاجا من الورود على شعرها وخاتم الخطوبة في يدها اليمنى دون الإفصاح عن أية معلومات عن خطيبها .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على الصورة وانهالت التعليقات التي هنأتها على الخطوبة .

وأكدت هند البحرينية في تصريحات لها لبرنامج ” ET بالعربي ” خبر الخطبة وأشارت إلى أن الحفل تم منذ فترة وأنها أجلت الإعلان عن الخبر وأنها تحضر للزفاف الذي ستكشف عن تفاصيله قريبا .