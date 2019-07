هيرفي رينارد يستقيل من تدريب منتخب المغرب

أعلن الفرنسي ” هيرفي رينارد ” المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم عن تقديمه إستقالته من تدريب أسود الأطلس عقب خروجه من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 .

وكشفت ” الرياضية المغربية ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر” عن تقديم رينارد استقالته من تدريب منتخب المغرب .

وجاءت الاستقالة على الرغم من أن عقده كان مستمرا مع الفريق حتى عام 2022 .

وكان المغرب قد ودع البطولة من دور الـ16 بعد الخسارة من بنين بركلات الترجيح .

ويقترب رينارد من قيادة منتخب السعودية خلال الفترة المقبلة وفقا لما ذكرته سابقا تقارير صحفية سعودية لاقتناعهم الشديد بأن المدرب يمتلك القدرات والخبرات التى ستصل بالمنتخب بعيدا .

Breaking news. Hervé Renard resigns as head coach of the Moroccan national team@Herve_Renard_HR @FRMFOFFICIEL @EnMaroc pic.twitter.com/iM35OS5KF5

— Arryadia TV officiel (@arryadiatv) July 15, 2019