نشرت الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” كشفت من خلالها عن تطورات قضية إثبات زواجها من مدير أعمالها السابق ” محمد وزيري ” .

فكتبت هيفاء وهبي معلنة خسارة وزيري للقضية برفض محكمة الأسرة لدعواه فقالت : ” محمد وزيري يخسر قضية محكمة الأسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود أصل العقد .. وقضت المحكمة بجلسة اليوم ٢٠٢٠/٧/٢٨ بعدم قبول الدعوي وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة ” .

وتابعت : ” شكرا المستشار ياسر قنطوش لأنك بذلت مجهود كبير لإثبات الحقيقة .. والشكر الأكبر للقضاء المحترم .. الحمد لله ” .

يذكر أن محمد وزيري كان قد تقدم بدعوى إلى محكمة الأسرة في محاولة منه لإثبات زواجه من هيفاء وهبي بعد اتهامها له بسرقتها والنصب عليها وتحريرها ضده أكثر من محضر رسمي .