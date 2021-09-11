أثار وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، في الحكومة اللبنانية الجديدة التي اعلن عن تشكيلها امس الجمعة، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو من مقابلة له نصح فيها اللبنانيين بالاستغناء عن الحفاضات والكلينكس أسوة بالصين واروروبا، حسب تعبيره.

ويظهر حجار في مقطع الفيديو، الذي لم يعرف تاريخه، في مقابلة اذاعية وهو يقول “يسمحولي اللبنانية وما يزعلوا مني انا زائر نصف العالم بعد في كثير قضايا نستعملها في حياتنا هي ثانوية وعنا خيار اليوم ناخده اما مبسوطين او مكرهين”.

وتابع “مثلا الحفاضات نحن نعتبر الحفاض هو اولوية الاولويات وانا بعدني جاي من الصين لليوم الشعب الصيني لا يستعمل حفاضات والبديل هو ما كنا نستعمله في الماضي فوط تتغسل وتتنظف”.

واضاف “اليوم نعتبر اللكلينكس اولوية الاولويات انا بتذكر وبعدني لليوم بستعمل فوطة مرتبة بتستعمليها وبتغسليها وبتنشريها وبتكويها “.

واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية ان ما يتعرض له لبنان حرب اقتصادية لذا يجب ان يعيد المواطن اللبناني ترتيب اولوياته والحفاض والكلينكس ليسوا “الحاجة الاقصى”.

وقد اثار تصريح وزير الشؤون الاجتماعية موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب الصحفي السعودي عبد العزيز الخميس: “هذا عينة من وزراء لبنان الجدد…وزير الشؤون الاجتماعية الجديد. خطير في تفكيره..عجبني تفكيره…سيقلب لبنان رأسا على عقب، سيصنع منها مثل الصين.. امبراطورية بدون حفاظات..”.

كذلك نشرت الفنانة اللبنانية اليسا نفس المقطع وعلقت عليه كاتبة: “عينة من حكومتنا الجديدة”.

صباحو

عينة من حكومتنا الجديدة pic.twitter.com/qqDvnkqK9v — Elissa (@elissakh) September 11, 2021