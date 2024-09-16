منذ أن أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا النخبة، التي أُقيمت في 16 أغسطس 2024، عن وقوع نادي النصر السعودي في مجموعة نادي الشرطة العراقي، كانت آمال العراقيين كبيرة في أن تُجرى المباراة في بلدهم ليتمكنوا من مشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبالفعل فقد كان العراقيون يعدون انفسهم لرؤية رونالدو في بغداد التي كانت تستعد لاستقبال أحد أهم لاعبي كرة القدم في التاريخ. وانتعشت آمال العديد من العراقيين في مشاهدة النجم البرتغالي في ملعب المدينة بمنطقة الحبيبية شرقي بغداد.

أعلن نادي النصر السعودي غياب نجمه كريستيانو رونالدو عن رحلة الفريق إلى العراق، وخوض مباراة أمام الشرطة في بغداد.

وقال النصر في بيان رسمي: “تعرض قائد الفريق الأول كريستيانو رونالدو لوعكة صحية (عدوى فيروسية)، وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة للسفر الأحد”.

ويأتي غياب رونالدو ليمثل حالة إحباط في الشارع العراقي، الذي تأهب بشكل غير مسبوق لاستقبال النجم العالمي.

وانتشرت التعليقات من العراقيين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان الخبر، وتساءل أحد الناشطين: “وماذا بشأن الآلاف الذين اشتروا التذاكر من أجله؟”.

وكتب آخر: “ستخسر شعبيتك في العراق وتصدم الجمهور العراقي بعدم القدوم لبغداد”.

بدورها علقت الاعلامية الكويتية فجر السعيد على الامر كاتبة عبر حسابها على اكس: “#رونالدو خوووووووووووووووووفي طلع امممممم وهم اممممممممممم في #العراق كنت ستجد المحبه والتقدير وإنت الخسران مو #العراقيين لإنهم خسروا مشاهده لاعب موجود بالتلفزيوات واهو خسر مناظر حب شعبيه لن يراها في حياته فهذا الشعب العراقي الذي تمارض #رونالدو لخوفه من زيارته كان سيمنحه مشاهد”

بحساب الربح والخسارة #رونالدو لم يخسر ، الحقيقة هي أن جمهور الملعب حُرِم من رؤية لاعب عالمي ..

إن حضر لن يضيف للعراق مجداً و إن لم يحضر لن ينقص من عالميته ، العراق لا علاقة له في الموضوع .. — أحمد بن عبدالعزيز (@samti_4446) September 15, 2024