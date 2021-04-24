كشفت وسائل إعلام مصرية منذ قليل عن وفاة الطيار ” أشرف أبو اليسر ” صاحب الأزمة الشهيرة مع الفنان ” محمد رمضان ” بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا دخل على إثرها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات .

وتأتي وفاة أشرف أبو اليسر بعد أسابيع من حصوله على حكم من جانب المحكمة الاقتصادية بالحصول على تعويض تبلغ قيمته 6 مليون جنيه من محمد رمضان عن الأضرار الأدبية والمالية التي لحقت به بسبب الصورة التي نشرها الأخير على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر من داخل كابينة القيادة .

والتي تسببت في إيقاف وفصل أشرف أبو اليسر عن العمل مدى الحياة بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة والتصوير داخلها .

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها ” مش بتفتش في المطار ” مستغلًا صورة الطيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة .