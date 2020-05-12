أعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” عن وفاة الفنان ” إبراهيم نصر ” صباح اليوم الثلاثاء داخل منزله عن عمر يناهز ال 70 عاما .

وصرح أشرف زكي بإنه سيشيع جثمان الفنان الراحل من كنيسة الأزبكية عقب الصلاة عليه وسيتم دفنه بمقابر الأسرة .

يذكر أن الفنان إبراهيم نصر اشتهر بتقديمه برنامج المقالب الشهير ” الكاميرا الخفية ” الذي استمر لعدة سنوات .

كما شارك في عدد من الأعمال الفنية المميزة مثل فيلم شمس الزناتي وفيلم إكس لارج وفيلم مستر كاراتيه وفيلم زكية زكريا في البرلمان .. إلى جانب عدد من المسرحيات والمسلسلات .