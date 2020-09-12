توفى الفنان المصري ” عبد الرازق الشيمي ” في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة منذ فترة طويلة والتي نقل على إثرها إلى مستشفى الهرم حيث توفى بها .

وأعلن خبر وفاة الفنان الراحل شقيقه ” محمد الشيمي ” في منشور له عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” جاء فيه : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفى إلى رحمة الله تعالى أخي عبد الرازق الشيمي الشهير بفرعون السينما بمستشفى الهرم ” .

وتابع : ” والعزاء علي مقابر الأسرة بعد سكن مصر للشباب وأمام مرصد حلوان ظهرا .. الدعاء له بالرحمة والمغفرة ” .

يذكر أن عبد الرازق الشيمي يعد من أشهر شخصيات الكومبارس في السينما المصري واشتهر بشخصية ” فرعون ” التي قدمها في فيلم ” بلية ودماغه العالية ” مع الفنان ” محمد هنيدي ” .

كما ظهر في عدد من الأعمال الفنية منها فيلم ” كيمو وأنتيمو ” ومسلسل ” عصابة بابا وماما ” ومسلسل ” عباس الأبيض في اليوم الأسود ” ومسلسل ” كناريا وشركاه ” وغيرها .