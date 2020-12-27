أعلنت ” ميريت الحريري ” إبنة الفنان الراحل ” عمر الحريري ” عن وفاة حفيدته الشابة ” ياسمين سمير عبد العزيز ” اليوم الأحد بعد صراع طويل مع المرض .

فكتبت في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ناعية إبنة شقيقتها قائلة : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفت اليوم إبنة شقيقتي الشابة ياسمين سمير عبد العزيز ” .

وتابعت : ” إبنة المرحومة نيفين عمر الحريري والمرحوم سمير عبد العزيز وحفيدة الفنان عمر الحريري وإبنة خالة أولادي بعد صراع طويل مع المرض .. واقتصر العزاء مع صلاة الظهر في مدافن العائلة .. برجاء قراءة الفاتحة ” .