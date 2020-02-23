الصفحة الرئيسية رياضة وفاة عمرو فهمي السكرتير العام السابق للإتحاد الإفريقي لكرة القدم

وفاة عمرو فهمي السكرتير العام السابق للإتحاد الإفريقي لكرة القدم

بواسطة -
0 32

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي منذ قليل خبرا يفيد بوفاة ” عمرو مصطفى فهمي ” السكرتير العام السابق للإتحاد الإفريقي لكرة القدم ” الكاف ” عن عمر يناهز 37  عاما وذلك بعد صراع مع مرض السرطان .

يذكر أن عمرو فهمي تم تعيينه في هذا المنصب عام 2017 وتمت إقالته في عام 2019 جراء الأزمة التي حدثت بينه وبين رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي ” أحمد أحمد ” بسبب اتهام الأول للثاني بالفساد والرشاوي الجنسية والمالية .

وكان قد أعلن في وقت سابق عن أنه سيخوض الانتخابات المقبلة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على منصب الرئيس أمام أحمد أحمد .

 

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.