أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر عن وفاة الفنان ” سناء شافع ” عن عمر يناهز ال 77 عاما بعد صراع مع المرض .

وكانت قد تدهورت الحالة الصحية للفنان الراحل في الأيام القليلة الماضية والتي استدعت دخوله إلى أحد المستشفيات .

وقال نقيب الفنانين الفنان ” أشرف زكي ” أن الوفاة حدثت بعد عصر اليوم وسيتجه الجثمان إلى مقابر 6 أكتوبر على طريق الواحات وحتي الآن لم يحدد هل سيقام عزاء أم لا .

يذكر أن الفنان سناء شافع كان قد شارك فى الموسم الرمضاني الماضى في مسلسل ” ليالينا 80 ” .. كما ظهر كضيف شرف فى مسلسل ” القمر آخر الدنيا ” .