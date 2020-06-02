نعى ” عزوز عادل ” وكيل نقابة المهن التمثيلية في مصر في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” وفاة الفنان المصري ” على عبد الرحيم ” ” .

الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز ال 59 عاما .

وجاء في المنشور : ” البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير على عبد الرحيم .. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان ” .

كما نعى الفنان ” أحمد وفيق ” وفاة الفنان الراحل في منشور عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” فقال : ” البقاء والدوام لله .. رحل عنا الفنان علي عبدالرحيم .. الله يرحمك يا طيب ” .

يذكر أن علي عبد الرحيم شارك في عدة أعمال سينمائية مميزة مثل فيلم شمس الزناتي وفيلم العشق والدم .. بالإضافة إلى عدد من الأعمال الدرامية مثل : الراية البيضا وضمير أبلة حكمت وفرقة ناجي عطا الله .

وشارك مؤخرا في مسلسل ” يا أنا يا جدو ” الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي ليكون بذلك آخر أعماله .