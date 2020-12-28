أعلن موقع ” الديلي ميل ” البريطاني عن وفاة ” تاك تاكر ” مصمم الرسوم المتحركة ومبتكر شخصية ” سبونج بوب ” و ” هيا آرنولد ” عن عمر يناهز ال 59 عاما .

وأشار الموقع إلى أن وفاة تاك تاكر كانت في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري ولم يتم الإعلان عنها حتى كتبت عائلته منشورا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيه : ” بقلب مثقل ومكسور نعلن وفاة تاكر الأب والزوج والإبن والأخ والعم ” .

وتابعت : ” نعلم أنه كان محبوبا من قبل كل من التقى بهم .. بدلا من الزيارات إذا كانت لديك ذكريات عن تاك وترغب في مشاركتها معنا فستكون العائلة ممتنة للغاية لقراءتها ” .

يذكر أنه لم يتم الإفصاح عن سبب وفاة تاك تاكر .