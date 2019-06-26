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وفاة والد لاعب كرة قدم مصري شهير

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توفى ظهر اليوم الأربعاء الكابتن ” حسام وصفي ” لاعب نادي الزمالك السابق ووالد ” أحمد حسام ميدو ” لاعب منتخب مصر السابق والمدير الفني لنادي مصر المقاصة .

وستشيع الجنازة عصر اليوم من مسجد السلام بمدينة نصر بالقاهرة .

ولم تحدد عائلة الراحل موعد ومكان العزاء بعد وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من صلاة الجنازة .

وحرص عدد من نجوم الرياضة على تقديم واجب العزاء في والد ميدو عبر السوشيال ميديا .. منهم الفنان أحمد صلاح حسني الذي كتب في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر ينعي والد ميدو .

كما نعى مجلس إدارة نادي مصر المقاصة وفاة الكابتن حسام وصفي .

 

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