كتبت المذيعة ” ياسمين الخطيب ” منشورا عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” انتقدت من خلاله بعض الشخصيات على السوشيال ميديا دون ذكر اسمائهم مطالبة بسحب هواتفهم المحمولة منهم .

وأشارت ياسمين الخطيب إلى أنها من بين هذه الشخصيات نظرا لحالة ال ” فراغ ” على حد وصفعا التي تمر بها لخضوعها للعزل المنزلي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتأثير أعراضه عليها .

فقالت : ” في ٣ شخصيات على السوشيال ميديا لازم نسحب منهم الموبايلز .. أخو النجمة الشهيرة إللي زايط في مرضها وكل يوم يقول تصريحين هبل ” .

وتابعت ياسمين الخطيب : ” ونجمة البرنس إللي عاملة صفحتها بلكونة للردح .. وأنا عشان السخونية مأثرة على نافوخي والفراغ قاتلني في الكاورنتينا ” .

يذكر أن المذيعة ياسمين الخطيب كانت قد احتفلت بعقد قرآنها وزفافها على رجل الأعمال ” رمضان حسني ” منذ حوالي إسبوعين في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ثم أعلنت بعد أيام من زواجها عن إصابتها بفيروس كورونا وطالبت المدعوين باتخاذ الإجراءات اللازمة و الخضوع للعزل للاطمئنان على صحتهم .