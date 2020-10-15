أصدر الفنان المصري حسن شاكوش ديو غنائي جديد جمعه بالفنان المصري حمادة مجدي بعنوان “بسكوتاية مقرمشة”، وذلك على يوتيوب.
الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان نادر زكي وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، والكليب من توقيع المخرج أحمد أشرف، وقد ظهر فيه الراقصة المصرية جوهرة.
ويقول مطلع الديو: “انتِ بسكوتاية مقرمشة ي بت دا انتي قطة مخربشة..بنت الذوات ي تاج علي رأسي..بنت الذوات ي صحبتي وناسي”.
وكان قد كشف حسن شاكوش مؤخرا عن تعاونه مع الفنان اللبناني وائل جسار والفنانة الأردنية مي سليم.
أصدر الفنان المصري حسن شاكوش ديو غنائي جديد جمعه بالفنان المصري حمادة مجدي بعنوان “بسكوتاية مقرمشة”، وذلك على يوتيوب.