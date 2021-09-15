كشفت شركة أبل عن الجيل الجديد من سلسلة هواتفها الذكية لهذا العام، والتي شملت هاتف آيفون 13 وآيفون 13 ميني، وآيفون 13 برو.



وشهد مؤتمر أبل إطلاق ساعة أبل الجديدة، وأول تطوير لـ آيباد ميني، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، إن الآيباد الجديد تصميمه قريبا من آيباد برو وآيباد إير.

مواصفات وسعر آيفون 13

وكشفت أبل عن سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 13، والتي شملت تحسين جودة الكاميرا وسطوع الشاشة بدقة أفضل بشاشة OLED، وذلك لكلا الإصدارين آيفون 13 mini، وآيفون 13.



ومن أبرز مواصفات جهاز iPhone13 وiPhone13mini معالج A15، ومقاومة للماء والأتربة بمعيار iP68.

وسيكون الهاتف متوافرا بخمسة ألوان، فيما سيكون حساس الوجه أصغر من آيفون 12، والشاشة أكثر سطوعا بنحو 28%.



وستكون بطارية iPhone13mini أطول بنحو ساعة ونصف عن iPhone12mini. وسيدأ سعر آيفون 13 من 799 دولارا.

وفيما يلي أبرز مواصفات هاتف آيفون 13 الجديد:



وضع سينمائي جديد للتصوير

عدسة 12Mp مع فتحة f/1.5

– ميزة التثبيت البصري

– بطارية أكبر من الجيل السابق (زيادة بنحو 2.5 ساعة)

– يبدأ سعر iPhone 13 mini من 699 دولارا

– تم تطوير ميزة 5G

– الهواتف ستأتي بثلاث سعات 128 و256 و512 غيغا



أما هاتف آيفون 13 برو فيشمل المواصفات التالية:

معالج A15

معدل تحديث الشاشة 120 هيرتز

ميزة ProMotion

متوافر بحجم 6.1 و 6.7 انش

العدسات توفر خاصية التصوير الليلي



