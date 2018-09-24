باحثون يعملون على جهاز لتحميل المعلومات الى الدماغ بشكل سريع!

على غرار الفيلم الأميركي الشهير “ماتريكس”، قال باحثون إنهم طورا جهاز محاكاة يمكنه تحميل المعلومات و”إدخالها” مباشرة إلى دماغ الشخص، وتعليمه مهارات جديدة في فترة زمنية قصيرة.

ويعتقد الباحثون أن الجهاز الجديد يمكن أن يكون بمثابة الخطوات الأولى في تطوير البرمجيات المتقدمة، التي ستجعل التعلم الفوري على طريقة “ماتريكس” حقيقة واقعية، وفقا لصحيفة “تلغراف” البريطانية.

ويرى العلماء أن الشخص يمكنه تعلم رياضة “الكونغ فو” في ثوان بعد أن يتم تحميل ملف اللعبة مباشرة إلى دماغه، على غرار ما حدث في فيلم هوليوود لبطله “نيو” الذي يؤديه الممثل كيانو ريفز.

وذكر العلماء، في الدراسة التي نشرتها دورية فرونتيرز في علم الأعصاب البشرية، أنهم درسوا الإشارات الكهربائية في الدماغ وكيفية تغذية البيانات إلى المخ البشري.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص، الذين تلقوا تحفيزا للمخ استطاعوا تحسين قدراتهم على القيادة وتعلموا المهمة بنسبة 33 بالمئة أفضل من الذين لم يخضعوا لجلسة العلاج.

المصدر: Skynewsarabia.com