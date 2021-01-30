كشف ” لوكاس ستيفانكو ” الباحث في شركة ” ESET ” للأمن السيبراني عن تحذيره لمستخدمي هواتف أندرويد من رسالة متداولة على تطبيق واتس آب والتي تستغل ثغرة أمنية بنظام التشغيل .

وتحتوي تلك الرسالة على رابط مرفق بها يطلب من المستخدمين تنزيل تطبيق مزيف لربح الأموال .. والتي تتجه بهم إلى موقع ويب شبيه بمتجر جوجل بلاي .

وبعد تثبيت التطبيق يطلب من المستخدم تمكين مجموعة متنوعة من الأذونات والوظائف والتي تعمل بشكل خفي في الخلفية للرد على أي رسالة تأتي واتس آب لإرسال الرسالة الاحتيالية مرة أخرى لجهات الاتصال الخاصة بصاحب الحساب .

حيث تتسبب هذه الرسالة في تثبيت البرامج الضارة سرًّا على الهاتف إلى جانب استهداف أجهزة أصدقاء الضحية أيضًا عبر واتس آب .

ويأتي في نص الرسالة : ” حمل هذا التطبيق وفز بهاتف محمول ” .. إلى جانب عنوان الـ URL الذي يبدو أنه أحد روابط جوجل لخداع المستخدم للنقر عليه .

وتطلب الرسالة من المستخدمين تحميل تطبيق يدعى ” هواوي موبايل ” وهو التطبيق المزيف الذي يحمل البرامج الخبيثة .