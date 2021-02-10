تصدر هاشتاغ “كلوب هاوس” قائمة الترند في السعودية اليوم الاربعاء بعد اهتمام عدد كبير من النشطاء السعوديين بتطبيق التواصل الصوتي المباشر “كلوب هاوس”،clubhouse، حيث تساءل الكثيرين عن كيفية استخدامه.

و”كلوب هاوس” تطبيق تواصل اجتماعي جديد يعتمد على الصوت. تصف الشركة نفسها بأنها “نوع جديد من المنتجات الاجتماعية القائمة على الصوت، يسمح للناس في كل مكان بالتحدث ورواية القصص وتطوير الأفكار وتعميق الصداقات والتعرف إلى أشخاص جدد مثيرين للاهتمام حول العالم”. ويمكن الدخول والخروج من الدردشات المختلفة حول مواضيع مختلفة، وهو يشبه كثيراً البث الصوتي المباشر وتطبيقات الاستماع. ويمكن للمستخدمين ببساطة الاستماع أو عرض أفكارهم كأنهم في حفلة النادي.

وشهد تطبيق «كلوب هاوس» الذي أُطلق في أوائل عام 2020 زيادة هائلة في أعداد المستخدمين في وقت سابق هذا الشهر، بعد أن عقد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وفلاد تينيف الرئيس التنفيذي لشركة «روبن هود» مناقشات على نحو مفاجئ على تلك المنصة.

ولا يمكن الدخول إلى غرف الدردشة الخاصة بالتطبيق إلا من خلال دعوات من الأعضاء الحاليين. وبدأ اعتباراً من اليوم بيع الدعوات إلى المنصة مقابل ما يترواح من 50 إلى 400 يوان صيني (7.73 دولار إلى 69.59 دولار) على مواقع التجارة الإلكترونية الصينية الشهيرة.

#Clubhouse #كلوب_هاوس Does anyone have an invitation please ? it seems fantastic! I wish I could be there. pic.twitter.com/KQ2P52SwUu — ميعاد القرشي (@DrMiaad) February 9, 2021

وقد تبادل النشطاء السعوديون دعوات الاضافة الى هذا التطبيق فيما تساءل اخرون عن اهم مميزاته وكان منهم خبيرة التجميل سارة الودعاني والاعلامية نرجس العوامي.