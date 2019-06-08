تعرف على ” بلايستيشن 5 ” آخر جهاز ينتظره العالم

كشف رئيس شركة ” سوني بلايستيشن ” عن بعض التفاصيل الخاصة بجهاز الألعاب ” بلايستيشن 5 ” الذي يعتقد إنه آخر جهاز ستنتجه الشركة .

وكانت الشركة قد أعلنت من قبل أن الجهاز الجديد سيكون أسرع بكثير من الأجهزة السابقة ويحتوي على تحديثات تكنولوجية كبيرة جدا وسيكون بمقدور مستخدمي الإصدار الرابع من الجهاز أن يلعبوا الألعاب المحدثة .

وأشارت الشركة إلى إنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بمرور الوقت حتى يكون المستخدم لديه أكبر كم من المعلومات عن الجهاز الجديد غند طرحه في الأسواق .

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة سوني بلايستيشن ” جيم ريان ” بإنهم سيطرحون المعلومات عن الجهاز حتى يكون لدى عشاق بلايستيشن معلومات واضحة من قبلهم وعدم اللجوء إلى الحصول عليها من أطراف أخرى .

وأشار إلى صحة المعلومات المتعلقة بالسرعة الكبيرة التي يتمتع بها محرك التخزين ” أس أس دي ” والذي صنعته الشركة خصيصا لهذا الجهاز وسيعمل على تحسين اداء جهاز بلايستيشن عن طريق السماح له بسحب البيانات والمعلومات بسرعة كبيرة للغاية .

كما عملت الشركة على تحديث مكونات الجهاز وزيادة قوته مثل الرؤية بدقة ” 4k ” .. وبالرغم من كل هذه التطويرات إلا أن مالكي بلايستيشن 5 يمكنهم اللعب مع الآخرين الذين لا يملكون هذا الجهاز الجديد .

ويعتقد بعض الخبراء أن بعد هذا التطوير يبدو أن هذا الجهاز سيكون آخر أجهزة بلايستيشن .