من المتوقع أن يحتوي هاتف آيفون 13 على تقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض والمعروفة اختصاراً باسم (LEO) للسماح للمستخدمين بإجراء مكالمات وإرسال رسائل في مناطق لا تحتوي على تغطية شبكات الجيل الرابع والخامس، وفقاً لمحلل أبل الشهير والموثوق، مينغ تشي كو.

وفي ملاحظة للمستثمرين أوضح كو أن تشكيلة آيفون 13 ستحتوي على أجهزة قادرة على الاتصال بالأقمار الصناعية LEO. إذا تم تمكينه باستخدام ميزات البرنامج ذات الصلة، فقد يتيح ذلك لمستخدمي آيفون 13 إجراء مكالمات وإرسال رسائل دون الحاجة إلى اتصال خلوي.

According to analyst Ming-Chi Kuo, the upcoming iPhone 13 series will feature low earth orbit (LEO) satellite communication connectivity, which will allow users to make calls and send messages when cell signal is not available pic.twitter.com/Pm8cxbrHPW — Apple Hub (@theapplehub) August 30, 2021

وتعد شركة ستارلينك التابعة لـ SpaceX، ممول لاتصال الإنترنت LEO، ولكن يُقال إن مزود خدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية LEO الذي “من المرجح أن يتعاون مع أبل من حيث التكنولوجيا وتغطية الخدمة” هي شركة غلوبال ستار.

هذا يعني أن عملاء مشغل الشبكة الشريك يمكنهم استخدام خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الخاصة بـ غلوبال ستار على هاتف آيفون 13 مباشرةً من خلال مشغل الشبكة الخاص بهم دون الحاجة إلى عقود أو مدفوعات إضافية.

وأضاف كو أن الاتصالات بالأقمار الصناعية LEO هي تقنية يمكن مقارنتها بتقنية الجيل الخامس mmWave 5G من حيث تأثيرها على صناعة الشبكات وأن أبل قد تستفيد من كلا التقنيتين.

سعر ايفون 13

وكان تقرير لموقع “ديجي تايمز” المتخصص بالأخبار التقنية، قد أشار إلى أن “أبل” ستزيد من سعر “آيفون 13” مقارنة بالإصدارات السابقة.

وحسبما نقل موقع مجلة “فوربس” الأميركية فإن “أبل” تلقت إخطارا من شركة “تي إس إم سي”، التي تعد أكبر موّرد للرقائق، يفيد بأنها سترفع من تكاليف الإنتاج، الأمر الذي سيزيد من ثمن “آيفون 13” المنتظر.

وستكون الزيادة بنسبة 5 في المئة على معالجات 7 نانومتر، في حين ستصل نسبة الزيادة لـ20 في المئة بالنسبة لتقنيات المعالجة.

ولن تقتصر الزيادات على أسعار الطراز 13 من آيفون، ولكن أجهزة أخرى مثل 11 و12 وإس إي، المستندة على معالجات 7 نانومتر ستتأثر أيضا، وستشهد أسعارها ارتفاعات أيضا.