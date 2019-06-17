تقنية جديدة لمنع سرقة الهواتف من الجيب الخلفي

قامت شركة ” إريكسون ” السويدية العملاقة بتطوير تقنية جديدة مضادة للنشل والسرقة والتي تعرف بإسم ” الاحتكاك التكيفي ” حيث تقدمت ببراءة اختراع لها .

ووفقا ل ” سكاي نيوز ” فإن هذه التقنية تعمل على منع النشالين من سرقة الهاتف من يد المستخدم أو نشله من الجيب الخلفي .

حيث سيتم تزويد الهواتف الذكية بهذه التقنية وهي عبارة عن أجهزة استشعار يمكنها معرفة ما إذا كان الشخص الذي يمسك الهاتف هو صاحبه أو نشال .

وأن أجهزة الاستشعار مدمجة ومثبتة ضمن بنية الهاتف الذكي حتى تستطيع اكتشاف كيفية استخدامه من قبل صاحبه الأصلي .

وتعتمد التقنية على مبدأ الاهتزاز السريع والمتلاحق إذا حاول النشال مسك الهاتف الذكي من أطرافه مما يدفعه إلى تركه خشية القبض عليه متلبسا .

وبالتأكيد فإن طريقة إخراج الهاتف من الجيب الخلفي تختلف بين صاحب الجهاز والنشال حيث ينزلق في حال كان أحدهم يحاول إخراجه من الجيب .

وأشارت التقارير إلا إنه لم يحدد بعد موعد تزويد الهواتف الذكية بهذه التقنية المضادة للسرقة والنشل .

وتعرض حوالي نصف مليون هاتف ذكي للسرقة في إنجلترا وويلز عام 2016 حيث يلجأ النشالون إلى نشل الجهاز من أيدي المستخدمين في عمليات سرقة بواسطة الدراجات أو السيارات .